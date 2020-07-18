Астроном Дмитрий Вибе: угрозы из космоса, инопланетяне, астрологи

Что заставляет ученых искать живое и неживое в космосе, как достижения астрономии применяют в обычной жизни и что в конце концов означает ретроградность планет, популярно объясняет доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе.

Подкасты Астроном Дмитрий Вибе: угрозы из космоса, инопланетяне, астрологи

На Землю когда-нибудь точно упадет большой метеорит, а в Солнечной системе есть места, где могут обитать инопланетяне.

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Возможна ли гибель Земли от метеорита? Как ищут инопланетян и как понимают, где их искать? Зачем ученые исследуют объекты, находящиеся в сотнях световых лет от Земли, и почему у фундаментальной науки нет конкретной цели? Как страны и отдельные ученые делят между собой обсерватории и телескопы? И что такое ретроградный Меркурий на самом деле?

Почему в науке нет места для веры и снисхождения, объясняет астроном, заведующий Отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

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