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Астроном Дмитрий Вибе: угрозы из космоса, инопланетяне, астрологи

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Тема:
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Что заставляет ученых искать живое и неживое в космосе, как достижения астрономии применяют в обычной жизни и что в конце концов означает ретроградность планет, популярно объясняет доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе.

Подкасты
Астроном Дмитрий Вибе: угрозы из космоса, инопланетяне, астрологи

На Землю когда-нибудь точно упадет большой метеорит, а в Солнечной системе есть места, где могут обитать инопланетяне.

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Возможна ли гибель Земли от метеорита? Как ищут инопланетян и как понимают, где их искать? Зачем ученые исследуют объекты, находящиеся в сотнях световых лет от Земли, и почему у фундаментальной науки нет конкретной цели? Как страны и отдельные ученые делят между собой обсерватории и телескопы? И что такое ретроградный Меркурий на самом деле?

Почему в науке нет места для веры и снисхождения, объясняет астроном, заведующий Отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (390)

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