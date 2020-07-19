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Это надолго
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Подкаст "Это надолго": стоит ли запрещать гаджеты детям?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (392)
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Давать ли ребенку смартфон? Если да, то с какого возраста и насколько? Может лучше максимально отложить это знакомство? Мультфильмы на планшете во время кормления — это преступление? Страдает ли статус ребенка в школе, если у него нет дорогого смартфона?

Подкасты
Подкаст "Это надолго": стоит ли запрещать гаджеты детям?

Лишать ли телефона в качестве наказания? И как понять, что началась зависимость?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, во сколько лет можно купить ребенку смартфон, а во сколько — уже поздно.

Сотовый телефон, архивное фото
© CC0 / Pixabay / TeroVesalainen
Опасный смартфон: какие риски скрывают гаджеты
Как правильно знакомить детей с виртуальным миром? Могут ли гаджеты вызвать зависимость, когда тебе всего четыре года? Какие временные ограничения по использованию гаджетов есть для каждого возрастного периода? К чему может привести бесконтрольное использование смартфонов? Об этом Настя и Лина спрашивают семейного психолога и детского игрового терапевта Елену Чепцову.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (392)

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