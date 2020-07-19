Подкаст "Это надолго": стоит ли запрещать гаджеты детям?

Давать ли ребенку смартфон? Если да, то с какого возраста и насколько? Может лучше максимально отложить это знакомство? Мультфильмы на планшете во время кормления — это преступление? Страдает ли статус ребенка в школе, если у него нет дорогого смартфона?
Как правильно знакомить детей с виртуальным миром? Могут ли гаджеты вызвать зависимость, когда тебе всего четыре года? Какие временные ограничения по использованию гаджетов есть для каждого возрастного периода? К чему может привести бесконтрольное использование смартфонов? Об этом Настя и Лина спрашивают семейного психолога и детского игрового терапевта Елену Чепцову.