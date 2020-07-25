"Истории.doc": любовь в лагерях ГУЛАГа

В лагерях ГУЛАГа было запрещено собирать ягоды в лесу, запрещено входить в барак, где жили представители противоположного пола, запрещено есть вилкой. Но нельзя запретить любить.

Подкасты "Истории.doc": любовь в лагерях ГУЛАГа

Здесь дети и родители, мужчины и женщины писали друг другу трогательные письма, собирали посылки, ревновали, страдали от разлуки и… рожали детей.

Любить, находясь в ГУЛАГе, — означало сражаться. Сражаться с бюрократией, с установленными правилами поведения, с чувством собственного достоинства и совестью.

Но еще это означало ежедневно находить в себе силы и надежду.

Статистика дает цифры по количеству заключенных, гендерному и национальному составу, по смертности. Но нет такой выборки, которая показывала бы количество любящих. Зато есть письма и воспоминания лагерников, которые говорят сами за себя.

Эпизод подготовлен при поддержке Музея истории ГУЛАГа.

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