"Истории.doc": любовь в лагерях ГУЛАГа

Здесь дети и родители, мужчины и женщины писали друг другу трогательные письма, собирали посылки, ревновали, страдали от разлуки и… рожали детей.
Любить, находясь в ГУЛАГе, — означало сражаться. Сражаться с бюрократией, с установленными правилами поведения, с чувством собственного достоинства и совестью.
Но еще это означало ежедневно находить в себе силы и надежду.
Статистика дает цифры по количеству заключенных, гендерному и национальному составу, по смертности. Но нет такой выборки, которая показывала бы количество любящих. Зато есть письма и воспоминания лагерников, которые говорят сами за себя.
Эпизод подготовлен при поддержке Музея истории ГУЛАГа.
Слушайте подкасты РИА Новости
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>