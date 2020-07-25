Подкаст "Это надолго": какие семейные тайны нельзя скрывать от детей

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, о чём взрослые не должны молчать, и как говорить с детьми о сложных вещах.
Например, мама скрывает от детей, кто на самом деле их отец, рассказывая легенду о его трагической гибели. Или родители не говорят ребёнку, что он приёмный. Конечно, подобные тайны есть не в каждой семье, но в жизни случается немало других непростых ситуаций. И чтобы сообщать о них, тем более детям, нужны моральные силы и подготовка.
Об этом Настя и Лина говорят с семейным психологом и детским игровым терапевтом Еленой Чепцовой.
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