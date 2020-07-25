Подкаст "Это надолго": какие семейные тайны нельзя скрывать от детей

Почти у каждого взрослого есть свой скелет в шкафу. Скрытый от всех, сокровенный или "стыдный". Развод, трудности с деньгами, тайна происхождения, случаи насилия и смерть. Стоит ли о таком рассказывать детям, или есть тайны, о которых им лучше никогда не знать?

Подкасты Подкаст "Это надолго": какие семейные тайны нельзя скрывать от детей

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, о чём взрослые не должны молчать, и как говорить с детьми о сложных вещах.

Например, мама скрывает от детей, кто на самом деле их отец, рассказывая легенду о его трагической гибели. Или родители не говорят ребёнку, что он приёмный. Конечно, подобные тайны есть не в каждой семье, но в жизни случается немало других непростых ситуаций. И чтобы сообщать о них, тем более детям, нужны моральные силы и подготовка.

Об этом Настя и Лина говорят с семейным психологом и детским игровым терапевтом Еленой Чепцовой.

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