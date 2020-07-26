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Не верю!
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Не верю! Как используют клетки эмбрионов, фейк-Nirvana, эскимо оскорбляет

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Тема:
Подкасты РИА Новости (396)
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https://ru.sputnik.md/podkasty/20200726/31062077/ne-veryu-kak-ispolzuyut-kletki-embrionov-feyk-nirvana-eskimo-oskorblyaet.html

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

Подкасты
Не верю! Как используют клетки эмбрионов, фейк-Nirvana, эскимо оскорбляет

Правда ли, что в производстве косметики и вакцин используются клетки абортированных эмбрионов человека? Как звучит фейковая песня Nirvana, написанная нейросетью, и можно ли ее спутать с оригиналом? В России действительно проведут конкурс по копке могил? Неужели в США отказались от названия “эскимо”? А в Киеве на “Родину-мать” повесили флаг ЛГБТ?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (396)

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