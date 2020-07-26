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Лох, Диктатура, Дно и другие странные топонимы на карте России

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Тема:
Подкасты РИА Новости (396)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200726/31062193/lokh-diktatura-dno-i-drugie-strannye-toponimy-na-karte-russia.html

Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?

Подкасты
Лох, Диктатура, Дно и другие странные топонимы на карте России

Почему грустят жители хутора Весёлая жизнь, а с карты России исчезла Калифорния? В чём провинились жители села Содом Саратовской области и что скрывает Мутный Материк?

Путешествуем по карте страны и разгадываем тайны неоднозначных топонимов.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (396)

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