Лох, Диктатура, Дно и другие странные топонимы на карте России

Подкасты
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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
Почему грустят жители хутора Весёлая жизнь, а с карты России исчезла Калифорния? В чём провинились жители села Содом Саратовской области и что скрывает Мутный Материк?
Путешествуем по карте страны и разгадываем тайны неоднозначных топонимов.
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