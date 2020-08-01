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Мы все умрём. Космическая погода: как Земля мешает Солнцу нас уничтожить

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Тема:
Подкасты РИА Новости (398)
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https://ru.sputnik.md/podkasty/20200801/31062291/my-vse-umrem-cosmos-pogoda-kak-earth-meshaet-sun-nas-unichtozhit.html

Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.

Подкасты
Мы все умрём. Космическая погода: как Земля мешает Солнцу нас уничтожить

Солнце – одновременно основной источник жизни и наибольшая угроза ей. Благодаря защитным слоям Земли мы не замечаем постоянные потоки рентгена, сильнейшие искажения магнитных полей и огромные облака плазмы. А вот вся наша техника, наоборот, к солнечным аномалиям крайне чувствительна – вплоть до отключения и разрушения. Потенциально – повсеместно.

Встреча советского космонавта и американского астронавта после стыковки кораблей Союз-Аполлон.
© Photo : NASA
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Что такое солнечные вспышки, магнитные бури, солнечные пятна и корональные выбросы? Когда и как из-за космической непогоды чуть не началась Третья Мировая война? По какому расписанию Солнце устраивает аномалии, и как учёные их прогнозируют? Как Земля защищается от космической погоды, и почему от неё трудно будет спастись колонизаторам Луны, Марса, Ио? А от какой опасности извне Солнечной системы защищают выбросы нашего светила?

На эти и другие вопросы отвечает Татьяна Подладчикова, кандидат технических наук, старший преподаватель Сколковского института науки и технологий и Космического центра Сколтеха, исследователь в области солнечно-земной физики, разработчик новых сервисов космической погоды, лауреат международной медали Александра Чижевского по космической погоде и космическому климату.

Эпизод подготовлен в партнерстве с Космическим центром Сколтеха.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (398)

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