Мы все умрём. Космическая погода: как Земля мешает Солнцу нас уничтожить

Солнце – одновременно основной источник жизни и наибольшая угроза ей. Благодаря защитным слоям Земли мы не замечаем постоянные потоки рентгена, сильнейшие искажения магнитных полей и огромные облака плазмы. А вот вся наша техника, наоборот, к солнечным аномалиям крайне чувствительна – вплоть до отключения и разрушения. Потенциально – повсеместно.
На эти и другие вопросы отвечает Татьяна Подладчикова, кандидат технических наук, старший преподаватель Сколковского института науки и технологий и Космического центра Сколтеха, исследователь в области солнечно-земной физики, разработчик новых сервисов космической погоды, лауреат международной медали Александра Чижевского по космической погоде и космическому климату.
Эпизод подготовлен в партнерстве с Космическим центром Сколтеха.
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