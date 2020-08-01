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"ЯсноПонятно". Настоящая любовь или распутство: что такое полиамория?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (398)
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Представьте, что у вашего любимого человека есть ещё один любимый человек, а у того — ещё один. И самое главное, что все про всех знают и всех всё устраивает.

Подкасты
"ЯсноПонятно". Настоящая любовь или распутство: что такое полиамория?

Романтические отношения с несколькими людьми одновременно — один из признаков полиамории. Но что это: преумножение любви, оправдание распущенности или пока не привычная нам норма отношений? Чем полиамория отличается от открытых отношений и любовного треугольника?

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Почему в таких союзах "любви хватит на всех", а понятия измены и верности размыты? Могут ли полиаморы испытывать ревность, и что из себя представляет обратное ей чувство? Считает ли наука полиаморию отклонением? И, кстати, что с рождением и воспитанием детей в таких союзах?

Пытаются разобраться в терминах Лина, Ваня и Ксюша. На сложные вопросы отвечает психолог и гештальт-терапевт Наталья Сафонова.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (398)

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