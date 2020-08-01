"ЯсноПонятно". Настоящая любовь или распутство: что такое полиамория?
Романтические отношения с несколькими людьми одновременно — один из признаков полиамории. Но что это: преумножение любви, оправдание распущенности или пока не привычная нам норма отношений? Чем полиамория отличается от открытых отношений и любовного треугольника?
Почему в таких союзах "любви хватит на всех", а понятия измены и верности размыты? Могут ли полиаморы испытывать ревность, и что из себя представляет обратное ей чувство? Считает ли наука полиаморию отклонением? И, кстати, что с рождением и воспитанием детей в таких союзах?
Пытаются разобраться в терминах Лина, Ваня и Ксюша. На сложные вопросы отвечает психолог и гештальт-терапевт Наталья Сафонова.
Khaled Alkhateb Memorial Awards 2020 — ежегодная международная премия телеканала RT для журналистов, работающих в зонах конфликтов. Награда названа в память о погибшем под обстрелом боевиков в Сирии в 2017 году журналисте, который сотрудничал с RT Arabic.