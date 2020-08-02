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Подкаст "Страхи/Ошибки": как общаться с манипуляторами и агрессорами

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https://ru.sputnik.md/podkasty/20200802/31120148/Podkast-StrakhiOshibki-kak-obschatsya-s-manipulyatorami-i-agressorami.html

Они везде: в метро, магазинах, родительских чатах, за стенкой и даже в соседней комнате. Агрессоры нападают внезапно, манипулируют нами, чтобы добиться своего. Как отразить агрессию и в нужный момент найти правильные слова?

Подкасты
Подкаст "Страхи/Ошибки": как общаться с манипуляторами и агрессорами

Почему нельзя оправдываться перед обидчиком, а когда лучше с ним согласиться? И как понять, что агрессор на самом деле — вы?

Агрессия — эволюционно встроенный в нас механизм, который помогает защитить личные границы от вторжения. Поэтому не стоит сразу относить эту эмоцию к отрицательным. Вопрос лишь в том, как её правильно использовать и как реагировать на агрессивное поведение других.

Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семёновой и психологом, бизнес-тренером Сергеем Насибяном даём конкретные приёмы, которые помогут поставить агрессора на место и разрешить конфликт.

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