«Люди превратились в уголь». Как США разбомбили Токио в 1945-м

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"Накануне я играла с соседскими детьми. А через несколько часов они и их родители погибли". Японка Харуё Нихэй каждый год вспоминает этот день.
Налёт на Токио 10-го марта 1945 года стал одной из самых разрушительных акций ВВС США во время Второй мировой. Потери среди мирного населения были рекордными в истории не-ядерных бомбардировок.
С женщиной, пережившей эту трагедию – японкой Харуё Нихэй, – поговорила корреспондент РИА Новости в Токио Ксения Нака.
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