Почему я до сих пор не начальник (и как им стать)

"Я не хуже, почему я не начальник?" Частый вопрос к психологу и самому себе. Зачем быть начальником, не всегда ясно, но, кажется, что они ничего не делают и много зарабатывают. Или хочется сделать проект лучше, чем твой босс, потому что ты знаешь больше.

Подкасты "Страхи/Ошибки": почему я до сих пор не начальник (и как им стать)

Как понять, что быть начальником — не твое, и что сделать, чтобы получить руководящую должность?

Культ достигаторства везде: успешный успех, погоня за деньгами и властью. Но не всем это подходит.

Навязанные извне амбиции несут с собой напряжение, фрустрацию, злость и жалость к себе. Как подниматься по карьерной лестнице, если нет желания руководить, и можно ли стать начальником, если очень хочется?

Вместе с психологом, гештальт-терапевтом, известным инстаграм-блогером Марией Бразговской и практикующим карьерным консультантом, блогером Натальей Токарской говорим о главных стереотипах, существующих вокруг руководящих позиций.

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