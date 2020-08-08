Почему я до сих пор не начальник (и как им стать)

"Я не хуже, почему я не начальник?" Частый вопрос к психологу и самому себе. Зачем быть начальником, не всегда ясно, но, кажется, что они ничего не делают и много зарабатывают. Или хочется сделать проект лучше, чем твой босс, потому что ты знаешь больше.
Навязанные извне амбиции несут с собой напряжение, фрустрацию, злость и жалость к себе. Как подниматься по карьерной лестнице, если нет желания руководить, и можно ли стать начальником, если очень хочется?
Вместе с психологом, гештальт-терапевтом, известным инстаграм-блогером Марией Бразговской и практикующим карьерным консультантом, блогером Натальей Токарской говорим о главных стереотипах, существующих вокруг руководящих позиций.
Молдавские поисковые организации завершили работу над Книгой Памяти села Петрешты Унгенского района. О восстановленных в ходе архивных поисков именах и судьбах погибших героев – в новом материале рубрики "Время добавляет в списки".