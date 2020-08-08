17:31 08 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.68
  • USD16.62
  • RUB0.23
  • RON4.07
  • UAH0.60
Поиск
Страхи
© Sputnik /

Почему я до сих пор не начальник (и как им стать)

Подкасты
Получить короткую ссылку
38 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200808/31197094/strakhioshibki-pochemu-ya-do-sikh-por-ne-nachalnik-i-kak-im-stat.html

"Я не хуже, почему я не начальник?" Частый вопрос к психологу и самому себе. Зачем быть начальником, не всегда ясно, но, кажется, что они ничего не делают и много зарабатывают. Или хочется сделать проект лучше, чем твой босс, потому что ты знаешь больше.

Подкасты
"Страхи/Ошибки": почему я до сих пор не начальник (и как им стать)

Как понять, что быть начальником — не твое, и что сделать, чтобы получить руководящую должность?

Культ достигаторства везде: успешный успех, погоня за деньгами и властью. Но не всем это подходит. 

© Fotolia / Grimaldello
Ученые объяснили причины хронической усталости. И это не лень
Навязанные извне амбиции несут с собой напряжение, фрустрацию, злость и жалость к себе. Как подниматься по карьерной лестнице, если нет желания руководить, и можно ли стать начальником, если очень хочется?

Вместе с психологом, гештальт-терапевтом, известным инстаграм-блогером Марией Бразговской и практикующим карьерным консультантом, блогером Натальей Токарской говорим о главных стереотипах, существующих вокруг руководящих позиций.

Слушайте подкасты РИА Новости

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Подкаст "Страхи/Ошибки": как общаться с манипуляторами и агрессорами
Подкаст "Страхи/Ошибки": почему всё время нет денег?
Подкаст "Страхи/Ошибки": как нас изменит пандемия
Страхи/Ошибки: делать ли публичными ваши семейные проблемы?


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Sputnik.Чтения: Юрий Хармелин читает басню Ивана Крылова «Две бочки»
Юрий Хармелин: почти полвека в мире театра - фото
Молдавский след Золотой Орды. Вблизи Кишинева появились юрты кочевников.
Молдавский след Золотой Орды. Вблизи Кишинева появились юрты кочевников
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться