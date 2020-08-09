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ЯсноПонятно
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От бессонницы до лунатизма: правда и мифы про сон

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https://ru.sputnik.md/podkasty/20200809/31197525/yasnoponyatno-ot-bessonnitsy-do-lunatizma-pravda-i-mify-pro-son.html

Нужно спать не меньше восьми часов в день, но "пересып" — вреден. Засыпать лучше до полуночи, но обязательно на спине. Есть на ночь нельзя, но, говорят, алкоголь помогает уснуть. Какие из "правил сна" действительно научны, а какие — просто миф?

Подкасты
"ЯсноПонятно". От бессонницы до лунатизма: правда и мифы про сон

Сны — это наши внутренние переживания? И почему они кажутся ярче на изоляции? Сколько часов сна в день нужно на самом деле? Существуют ли совы и жаворонки, и почему большинство — все же "голуби"? На выходных можно отоспаться? Почему возникает бессонница, а некоторые говорят и даже бегают во сне?

Мужчина просыпается после сна, архивное фото.
© Fotolia / Yuri Arcurs
Ответ дан: сколько надо спать, чтобы быть здоровым
Что такое сонный паралич и как выйти из этого состояния? Летаргический сон — не выдумка? Можно ли управлять сновидениями или обмануть организм с помощью интервального сна?

О всевозможных стереотипах про сон Лина, Ваня и Ксюша спрашивают у сомнолога, кандидата медицинских наук Софии Черкасовой.

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