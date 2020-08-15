Черный или зеленый? Задаем эксперту глупые вопросы про чай

Что такое настоящая чайная церемония? Можно ли зеленый чай испортить стоградусным кипятком, а чёрный — десятым завариванием? И бывает ли чайный "передоз"?
Почему чай гораздо ближе к вину, чем к кофе? Как на вкус отличить индийский от китайского, и какой не уважают знатоки индустрии? Пакетированный делают из отходов производства? Что не так с русской чайной культурой?
Сколько стоит действительно хороший чай, и ниже какой цены его лучше вообще не покупать, Ваня и Ксюша спрашивают у судьи чайных чемпионатов Дениса Шумакова.
А если вам всё-таки больше по душе кофе, о нем в другом эпизоде рассказывал бариста Сергей Митрофанов.
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