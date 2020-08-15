"Страхи/Ошибки": как не испортить себе отпуск?

Часто отпуск проходит так, что после него нужен ещё один, чтобы всё-таки отдохнуть. Что мы делаем неправильно, планируя отпуск (поездку, дела или тотальное ничегонеделание)?

Подкасты Подкаст "Страхи/Ошибки": как не испортить себе отпуск?

Может, вообще не нужно ничего планировать? Как лучше распределить 28 дней: брать целиком или дробить? Как войти и плавно выйти из отпуска, чтобы потом не страдать?

Почему сама по себе концепция отпуска провальная? Зачем иногда стоит просто полежать на пляже, даже если вы любитель активного отдыха? Как перестать жить от отпуска к отпуску?

И как избавиться от грызущего чувства вины за ничегонеделание?

Вместе с семейным психологом, популяризатором доказательной психологии Павлом Зыгмантовичем и клиническим психологом Дарьей Бондаренко выводим критерии идеального отпуска.

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