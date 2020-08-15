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"Страхи/Ошибки": как не испортить себе отпуск?

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Часто отпуск проходит так, что после него нужен ещё один, чтобы всё-таки отдохнуть. Что мы делаем неправильно, планируя отпуск (поездку, дела или тотальное ничегонеделание)?

Подкасты
Подкаст "Страхи/Ошибки": как не испортить себе отпуск?

Может, вообще не нужно ничего планировать? Как лучше распределить 28 дней: брать целиком или дробить? Как войти и плавно выйти из отпуска, чтобы потом не страдать?

Пандус к морю.
© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Почему сама по себе концепция отпуска провальная? Зачем иногда стоит просто полежать на пляже, даже если вы любитель активного отдыха? Как перестать жить от отпуска к отпуску?

И как избавиться от грызущего чувства вины за ничегонеделание?

Вместе с семейным психологом, популяризатором доказательной психологии Павлом Зыгмантовичем и клиническим психологом Дарьей Бондаренко выводим критерии идеального отпуска.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (402)

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