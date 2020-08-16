Помидор, который удивляет: "женский овощ" и конкурент цитрусовым

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Помидоры - настоящие кладовые полезных веществ: они богаты витаминами С, А, К, а также калием и антиоксидантами. Томаты содержат бета-каротин, лютеин и ликопин – трио веществ, которые играют важную роль в очищении организма от токсинов. Специалисты утверждают, что помидоры настолько богаты витамином С, что могут легко составить конкуренцию цитрусовым.
Один свежий помидор обеспечивает 40 процентов суточной потребности в витамине С, который, как мы знаем, имеет много преимуществ для организма.
"Однако людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта или аллергией томаты рекомендуется избегать. Летом полезно употреблять натуральный томатный сок, богатый витаминами, минералами, фитонутриентами", - пояснила в интервью Sputnik Молдова врач-нутрициолог Луминица Сувейкэ.
Она также отметила, что помидоры обладают великолепным антивозрастным действием, считаясь «женскими овощами». Они не противопоказаны беременным и кормящим, наоборот, специалисты их даже рекомендуют.
"Исследования показали, что содержащийся в томатах ликопин останавливает развитие остеопороза во время менопаузы. Фитонутриенты снижают уровень холестерина и защищают кожу от старения и вредного воздействия ультрафиолетовых лучей", - добавила собеседница.
Кроме того, по ее словам, кальций и витамин К, содержащиеся в этих овощах, необходимы для укрепления костной системы и восстановления костей после переломов. Женщины, в рационе которых регулярно присутствуют помидоры, защищены от камней в почках и риска возникновения рака груди.
Знаете ли вы, что:
• Название "помидор" происходит от итальянского "pommo d-oro", что означает "золотое яблоко", а слово "томат" происходит из языка ацтеков;
• Исторически помидоры происходят из Южной Америки - (Перу, территория между Чили и Эквадором). Там в природе еще можно встретить дикие сорта этого овоща. В Европу культура попала в XVI веке;
• Томаты долгое время считались ядовитыми и выращивались как декоративные растения;
• Первый рецепт блюда с томатами можно найти в кулинарной книге 1692 года, изданной в Неаполе;
• Каждый третий помидор на Земле выращивается в Китае. Фактически, крупнейшими производителями томатов являются Китай, Индия и США;
• В народной медицине сердцевину свежих плодов используют для лечения ран и ожогов;
• Семена томатов хранятся 6-8 лет;
• Памятник помидору установлен в украинском городе Каменка-Днепровская Запорожской области;
• Существует не менее 10 000 видов томатов. Самый маленький - 2 см в диаметре, а самый крупный – помидор-рекордсмен весом 2,9 кг. Гигант выращен в США;
• Ежегодно в мире производится около 170 миллионов тонн томатов;
• La Tomatina - фестиваль помидоров, проводится ежегодно в последнюю неделю августа в испанском городе Буниол;
• В красных помидорах больше полезных веществ, чем в желтых;
• Зеленые (неспелые) помидоры содержат яд СОЛАНИН. При употреблении таких овощей в больших количествах можно получить интоксикацию.
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