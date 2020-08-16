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Не верю! Заговор вокруг COVID, наркотики в конфетах, любовь - это болезнь

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Тема:
Подкасты РИА Новости (403)
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https://ru.sputnik.md/podkasty/20200816/31301651/ne-veryu-zagovor-vokrug-covid-narkotiki-v-konfetakh-lyubov-eto-bolezn.html

"Маски не нужны, есть лекарство": почему ролик от врача, которая верит в рептилоидов, поддержали Трамп и Мадонна? Разбираемся, насколько люди верят фейкам, которые репостят знаменитости. Мог ли взрыв в Ливане быть терактом?

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Не верю! Заговор вокруг covid, наркотики в конфетах, любовь - это болезнь

Как возникают слухи, что некто раздает детям наркотики под видом конфет? И правда ли, что любовь официально признана болезнью?

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали

03:00 Трамп, Мадонна и разоблачительница рептилоидов: почему вокруг препарата гидроксихлорохин возникла теория заговора

Медикаменты.
© Sputnik / Pavel Lisitsin
"Панацея Трампа" пользу не приносит, а вред - точно

09:40 “Мужчина раздает наркотики под видом конфет”: откуда идут корни подобных слухов в родительских чатах ( о городских легендах рассуждает автор Telegram-канала "Планерка" Александр Литвинов )

14:20 Взрыв в Бейруте мог быть терактом? Разбираем конспирологическую версию вместе с востоковедом Сергеем Серегичевым

16:40 Правда ли, что ВОЗ официально признала любовь болезнью

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Тема:
Подкасты РИА Новости (403)

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