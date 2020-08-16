Подкаст "Это надолго": роль отца в жизни ребёнка

Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.

Подкасты Подкаст "Это надолго": роль отца в жизни ребенка

"Сразу видно рос без отца", "ремня отцовского не хватает", "девочки выбирают мужей, похожих на своих отцов".

Столетиями отцовство было "дистантным". Трагические годы войн и кризисов только усилили эту тенденцию. Разбираемся, насколько сильно детям нужны отцы и почему в нашей стране пока что все сложно с вовлеченным отцовством.

Мы много говорим о том, что отец — такой же родитель на уровне с мамой. Но вопрос "помогает ли вам муж с детьми?" продолжает звучать. Почему папы часто остаются на втором плане и кто в этом виноват? Как наличие или отсутствие отца влияет на взрослую жизнь и самоощущение детей?

Об этом Настя и Лина спрашивают у психолога и семейного терапевта Вячеслава Москвичёва.

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