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Подкаст "Это надолго": роль отца в жизни ребёнка

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Тема:
Подкасты РИА Новости (404)
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https://ru.sputnik.md/podkasty/20200816/31301951/podkast-eto-nadolgo-rol-ottsa-v-zhizni-rebenka.html

Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.

Подкасты
Подкаст "Это надолго": роль отца в жизни ребенка

"Сразу видно рос без отца", "ремня отцовского не хватает", "девочки выбирают мужей, похожих на своих отцов".

Бедрос Киркоров
© Sputnik / Miroslav Rotari
Отец Филиппа Киркорова о сыне - видео

Столетиями отцовство было "дистантным". Трагические годы войн и кризисов только усилили эту тенденцию. Разбираемся, насколько сильно детям нужны отцы и почему в нашей стране пока что все сложно с вовлеченным отцовством.

Мы много говорим о том, что отец — такой же родитель на уровне с мамой. Но вопрос "помогает ли вам муж с детьми?" продолжает звучать. Почему папы часто остаются на втором плане и кто в этом виноват? Как наличие или отсутствие отца влияет на взрослую жизнь и самоощущение детей?

Об этом Настя и Лина спрашивают у психолога и семейного терапевта Вячеслава Москвичёва.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (404)

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