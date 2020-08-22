Почему еда не должна быть "топливом"? Как новое блюдо появляется в ресторане, и по каким признакам можно понять, что оно "зашло" гостям? Удачное сочетание продуктов — это всегда озарение? Кто задаёт моду на еду? Гости изменились после изоляции?
Икра, водка, кризис. Шеф-повара Березуцкие в «Как вы это делаете?»
Водочка с икрой — это лишь стереотип о русской кухне. Лисички с картошечкой и лучком — вариант скорее для домашнего ужина. А вот запечённый в соли томат, начинённый копчёной черешней — для гастрономического ресторана. Как придумать новое блюдо, избегая пошлости, но не скатиться в банальность, объясняют братья Иван и Сергей Березуцкие.
В первом полугодии текущего года на фоне карантинных ограничений оборот торговли и рыночных услуг в республике значительно сократился. Между тем, уже в июне данный сектор начал оправляться от весенних потрясений.
Гидрологическая засуха, которая длится в Молдове еще с зимы нынешнего года, привела к потере большей части урожая зерновых, корреспондент Sputnik Молдова выяснял: связано ли это с изменением климата, и не станут ли плодородные почвы нашей страны напоминать пустыню.