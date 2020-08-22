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Как вы это делаете
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Икра, водка, кризис. Шеф-повара Березуцкие в "Как вы это делаете?"

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https://ru.sputnik.md/podkasty/20200822/31391779/Ikra-vodka-krizis-Shef-povara-Berezutskie-v-Kak-vy-eto-delaete.html

Почему еда не должна быть "топливом"? Как новое блюдо появляется в ресторане, и по каким признакам можно понять, что оно "зашло" гостям? Удачное сочетание продуктов — это всегда озарение? Кто задаёт моду на еду? Гости изменились после изоляции?

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Икра, водка, кризис. Шеф-повара Березуцкие в «Как вы это делаете?»

Водочка с икрой — это лишь стереотип о русской кухне. Лисички с картошечкой и лучком — вариант скорее для домашнего ужина. А вот запечённый в соли томат, начинённый копчёной черешней — для гастрономического ресторана. Как придумать новое блюдо, избегая пошлости, но не скатиться в банальность, объясняют братья Иван и Сергей Березуцкие.

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