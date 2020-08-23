"Это надолго": как научить ребёнка плавать, не испортив ему жизнь?

Если подойти к обучению неправильно, то вместо уверенного поведения на воде можно добиться обратного эффекта. В лучшем случае ― на всю жизнь отбить желание заходить в воду и плавать. В худшем ― привести к гибели ребёнка во время купания.

Подкасты "Это надолго": как научить ребёнка плавать, не испортив ему жизнь?

Записали инструкцию: как, когда, где лучше учить детей плавать и что в этот момент должны делать взрослые.

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся в правилах безопасного поведения на воде, а также узнаём, в каком возрасте уже можно учиться плавать и откуда у детей появляется страх воды.

Как подготовить к воде? Как научить правильно дышать? Стоит ли покупать надувные круги и нарукавники и помогут ли они в обучении? Как обучить действовать правильно в ситуациях, когда он начинает тонуть?

Об это Настя и Лина спрашивают у мастера-инструктора по фридайвингу, педагога-психолога и ведущего автора детской программы международной ассоциации развития фридайвинга AIDA Елены Петрушиной.

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