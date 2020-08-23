"Это надолго": как научить ребёнка плавать, не испортив ему жизнь?

Если подойти к обучению неправильно, то вместо уверенного поведения на воде можно добиться обратного эффекта. В лучшем случае ― на всю жизнь отбить желание заходить в воду и плавать. В худшем ― привести к гибели ребёнка во время купания.
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся в правилах безопасного поведения на воде, а также узнаём, в каком возрасте уже можно учиться плавать и откуда у детей появляется страх воды.
Как подготовить к воде? Как научить правильно дышать? Стоит ли покупать надувные круги и нарукавники и помогут ли они в обучении? Как обучить действовать правильно в ситуациях, когда он начинает тонуть?
Об это Настя и Лина спрашивают у мастера-инструктора по фридайвингу, педагога-психолога и ведущего автора детской программы международной ассоциации развития фридайвинга AIDA Елены Петрушиной.
Ответы на самые частые вопросы: что делать, если у одноклассника или учителя подтвердится коронавирус, как организуют процесс обучения, надо ли учащимся носить маски на уроках, читайте в обзоре Sputnik.