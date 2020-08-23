Не верю! “Российский спецназ” в Минске, инсульт Ефремова, атакуют клопы

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

Подкасты Не верю! “Российский спецназ” в Минске, инсульт Ефремова, атакуют клопы

Силовики с “российскими опознавательными знаками” и DDOS-атаки из-за рубежа: разбираем фейки об иностранном вмешательстве в протесты в Минске. Правда ли, что Mail.ru ведёт переговоры с Павлом Дуровым о покупке Telegram? Говорит ли пробка на Крымском мосту о том, что курорты на полуострове больше не популярны? Инсульт Ефремова - актёрская игра?

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