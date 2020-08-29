08:20 29 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD16.62
  • RUB0.22
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск
Страхи
© Sputnik /

Подкаст "Страхи/Ошибки": как отпускать прошлое

Подкасты
Получить короткую ссылку
31 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200829/31475684/podkast-strakhioshibki-kak-otpuskat-proshloe.html

Человек часто становится рабом своего прошлого. Ошибки, которые не были прожиты и отпущены, отравляют жизнь и не дают стать счастливым. Или наоборот? Как отпустить то, за что до сих пор стыдно?

Подкасты
Подкаст "Страхи/Ошибки": как отпускать прошлое

Как перестать жалеть о проваленном экзамене, разрушенных отношениях, неверном выборе? А что нельзя игнорировать и забыть? И правда ли, что все к лучшему?

Чувство обиды
© CC0 / Pixabay / sasint
Откуда берется чувство обиды, и как с ним справиться – советы психолога

Почему нам нужно все время оглядываться назад, сожалеть о несделанном выборе и упущенных возможностях? Не тот брак, не та работа, не та жизнь... Можно ли отключить сомнения и смотреть в будущее с холодной головой? О чем говорит сильное чувство вины за прошлое? Почему одни сожалеют, а другим — все равно? Чем ценны старые ошибки и как их отпустить?

Вместе с психологом, гештальт-терапевтом, известным инстаграм-блогером Марией Бразговской и психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, почему людям свойственно сомневаться в своем выборе и может ли копание в прошлом быть оправданием бездействия в настоящем.

Слушайте подкасты РИА Новости

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Подкаст "Страхи/Ошибки": как общаться с манипуляторами и агрессорами
Подкаст "Страхи/Ошибки": почему всё время нет денег?
Подкаст "Страхи/Ошибки": как нас изменит пандемия
Подкаст “Страхи/Ошибки”: как изоляция разрушает семьи


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Инаугурация спортивной арены Ла Извор
В Молдове открыт первый стадион для пляжного футбола - фото
Российская гуманитарная помощь и медикаменты доставлены в больницы Ливана
Российская гуманитарная помощь и медикаменты доставлены в больницы Ливана
Независимая Молдова: этапы становления
Независимая Молдова: этапы становления

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться