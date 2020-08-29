Подкаст "Страхи/Ошибки": как отпускать прошлое

Как перестать жалеть о проваленном экзамене, разрушенных отношениях, неверном выборе? А что нельзя игнорировать и забыть? И правда ли, что все к лучшему?
Почему нам нужно все время оглядываться назад, сожалеть о несделанном выборе и упущенных возможностях? Не тот брак, не та работа, не та жизнь... Можно ли отключить сомнения и смотреть в будущее с холодной головой? О чем говорит сильное чувство вины за прошлое? Почему одни сожалеют, а другим — все равно? Чем ценны старые ошибки и как их отпустить?
Вместе с психологом, гештальт-терапевтом, известным инстаграм-блогером Марией Бразговской и психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, почему людям свойственно сомневаться в своем выборе и может ли копание в прошлом быть оправданием бездействия в настоящем.
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