Тайны Московского метро. Что скрывают названия станций. Часть I
Давайте честно: много ли вы знаете о московской подземке (обычные поездки не в счет)? Например, почему "Охотный ряд" переименовывали чаще остальных? Или зачем станцию у Измайловского парка назвали "Партизанской"? Где раньше был "Мир" и откуда "переехала" станция "Ботанический сад"? И почему в самом начале метрополитен не назвали именем Сталина?
За более, чем четверть века своего существования молдавский лей не раз получал сильные удары, основные из них пришлись на 1998 и 2014 годы, корреспондент Sputnik выяснял: какая судьба ждет отечественного "льва" в ближайшие годы.