Тайны Московского метро. Что скрывают названия станций. Часть I

Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?

Подкасты Тайны Московского метро. Что скрывают названия станций. Часть I

Давайте честно: много ли вы знаете о московской подземке (обычные поездки не в счет)? Например, почему "Охотный ряд" переименовывали чаще остальных? Или зачем станцию у Измайловского парка назвали "Партизанской"? Где раньше был "Мир" и откуда "переехала" станция "Ботанический сад"? И почему в самом начале метрополитен не назвали именем Сталина?

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