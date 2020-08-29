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Тайны Московского метро. Что скрывают названия станций. Часть I

Подкасты
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200829/31475801/tayny-moskow-metro-chto-skryvayut-nazvaniya-stantsiy-chast-i.html

Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?

Подкасты
Тайны Московского метро. Что скрывают названия станций. Часть I

Давайте честно: много ли вы знаете о московской подземке (обычные поездки не в счет)? Например, почему "Охотный ряд" переименовывали чаще остальных? Или зачем станцию у Измайловского парка назвали "Партизанской"? Где раньше был "Мир" и откуда "переехала" станция "Ботанический сад"? И почему в самом начале метрополитен не назвали именем Сталина?

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