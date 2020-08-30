Мы все умрем. Освоение других планет: как, зачем, а вдруг там занято?

Пока ученые присматривают новый дом для человечества, Голливуд фантазирует о том, как мы доберемся до него ("дома") - и что найдем, переступив его. Неизвестность, огромное расстояние, непригодные условия, отсутствие какой-либо жизни – или, что интереснее, ее наличие...
Какие из планет Солнечной системы больше всего подходят для жизни? А сколько мы знаем таких за ее пределами? Нам нужно завезти жизнь самим, или она уже, вероятно, там существует? В какой форме и на каком уровне развития?
Объяснял и комментировал Антон Иванов, директор Космического центра Сколтеха. А еще он посоветовал несколько фильмов, которые наиболее правдоподобно и научно отвечают на вопросы, заданные в этом подкасте.
Эпизод подготовлен в партнерстве с Космическим центром Сколтеха.