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Мы все умрем. Освоение других планет: как, зачем, а вдруг там занято?

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https://ru.sputnik.md/podkasty/20200830/31475955/my-vse-umrem-osvoenie-drugikh-planet-kak-zachem-vdrug-tam-zanyato.html

Пока ученые присматривают новый дом для человечества, Голливуд фантазирует о том, как мы доберемся до него ("дома") - и что найдем, переступив его. Неизвестность, огромное расстояние, непригодные условия, отсутствие какой-либо жизни – или, что интереснее, ее наличие...

Подкасты
Мы все умрём. Освоение других планет: как, зачем, а вдруг там занято?

Какие трудности ждут нас на пути к другим планетам? Как отсюда, с Земли, можно определить, подходит ли то или иное небесное тело для жизни? 

Луна над Москвой.
© Sputnik / Maksim Blinov
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Какие из планет Солнечной системы больше всего подходят для жизни? А сколько мы знаем таких за ее пределами? Нам нужно завезти жизнь самим, или она уже, вероятно, там существует? В какой форме и на каком уровне развития?

Объяснял и комментировал Антон Иванов, директор Космического центра Сколтеха. А еще он посоветовал несколько фильмов, которые наиболее правдоподобно и научно отвечают на вопросы, заданные в этом подкасте.

Эпизод подготовлен в партнерстве с Космическим центром Сколтеха.

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