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ЯсноПонятно
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"Как будешь выглядеть в старости?" Сделать татуировку и не пожалеть

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Ласточка на руке — как символ пересечения экватора, имя на предплечье — как знак вечной любви, а иероглифы на спине — как дань моде. А еще волки, цветы, драконы… Потому что просто красиво.

Подкасты
«Как будешь выглядеть в старости?» Сделать татуировку и не пожалеть

У татуировки обязательно должен быть смысл? Стыдно ли делать себе такую же, как у знакомого? И как найти мастера, который точно не набьет "партак"? 

87-летняя аргентинка за год покрыла все тело татуировками
© Ruptly
Это надо видеть: 87-летняя аргентинка за год покрыла все тело тату - видео

Что чувствует татуировщик, когда делает больно ? Чтобы делать хорошие работы, ему обязательно уметь рисовать? Где больнее всего делать татуировки, и правда ли, что девушки более стойко переносят боль? Почему старые машинки и краски лучше новых? Татуировка — как наркотик? Что движет людьми, которые покрывают ими почти все тело?

Искусство через боль: особенности молдавских татуировок>>>

Как татуировка стала мейнстримом и "шоу", Ваня и Ксюша спрашивают у Дмитрия Речного, который бьет татуировки с 1993 года.

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