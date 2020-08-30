«Как будешь выглядеть в старости?» Сделать татуировку и не пожалеть

У татуировки обязательно должен быть смысл? Стыдно ли делать себе такую же, как у знакомого? И как найти мастера, который точно не набьет "партак"?
Что чувствует татуировщик, когда делает больно ? Чтобы делать хорошие работы, ему обязательно уметь рисовать? Где больнее всего делать татуировки, и правда ли, что девушки более стойко переносят боль? Почему старые машинки и краски лучше новых? Татуировка — как наркотик? Что движет людьми, которые покрывают ими почти все тело?
Искусство через боль: особенности молдавских татуировок>>>
Как татуировка стала мейнстримом и "шоу", Ваня и Ксюша спрашивают у Дмитрия Речного, который бьет татуировки с 1993 года.
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