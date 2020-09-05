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Тайны Московского метро. Что скрывают названия станций. Часть II

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Тема:
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https://ru.sputnik.md/podkasty/20200905/31486879/Tayny-Moskovskogo-metro-Chto-skryvayut-nazvaniya-stantsiy-Chast-II.html

Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?

Подкасты
Тайны Московского метро. Что скрывают названия станций. Часть II

Какая станция появилась благодаря первоапрельской шутке? Как правильно "Пла́нерная" или "Планёрная" и куда ставить ударение в названии "Серпуховская"? Где искать Китай на "Китай-городе" и мост на "Кузнецком мосту"? Какая традиция вернулась в метро с открытием станции "Тропарёво"? Почему получилось, что на схеме метро есть "Сокол" и "Сокольники"?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (406)

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