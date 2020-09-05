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Не верю!
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Не верю! Снова карантин, конфискуют накопления, аннулировали ЕГЭ

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Тема:
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Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

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Не верю! Снова карантин, конфискуют накопления, аннулировали ЕГЭ

Правда ли, что с 20-го сентября в России вернут жесткий карантин? Какие “подозрительные” накопления россиян собираются конфисковывать? Действительно ли в некоторых регионах аннулировали результаты ЕГЭ? То, что мат в русском языке появился из-за татаро-монгольского нашествия - это миф или правда?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (406)

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