Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
Не верю! Снова карантин, конфискуют накопления, аннулировали ЕГЭ
Правда ли, что с 20-го сентября в России вернут жесткий карантин? Какие “подозрительные” накопления россиян собираются конфисковывать? Действительно ли в некоторых регионах аннулировали результаты ЕГЭ? То, что мат в русском языке появился из-за татаро-монгольского нашествия - это миф или правда?
Селекционеры сейчас дорабатывают новые сорта, адаптированные к молдавскому климату. Среди них – "Кишмиш лучистый", "Молдавский бессемянный" и другие. Они долго хранятся в холодильниках и могут принести достойную прибыль виноградарям.