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Как вы это делаетете?!
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Селекционер про квадратные арбузы, гибрид человека с растением и ГМО

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https://ru.sputnik.md/podkasty/20200906/31487147/selektsioner-pro-kvadratnye-arbuzy-gibrid-cheloveka-s-rasteniem-i-gmo.html

На что способны современные селекция и генетика? Можно ли создать "идеальное" растение, которое будет неприхотливо, устойчиво к заболеваниям, с большими и вкусными плодами? Или даже что-то "покруче?".

Подкасты
Селекционер про квадратные арбузы, гибрид человека с растением и ГМО

Почему с ГМО всё не так однозначно? Можно вывести любое растение, на которое хватит фантазии?

© Sputnik / Дмитрий Козлов
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А создать сорняк специально?

Могут ли растения, подобно людям и животным реагировать на внешние раздражители и вести себя разумно?

И о чем, по его мнению, мечтают все современные биологи?

Отвечает профессор генетики и селекции растений Алишер Тураев.

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