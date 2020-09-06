Селекционер про квадратные арбузы, гибрид человека с растением и ГМО

На что способны современные селекция и генетика? Можно ли создать "идеальное" растение, которое будет неприхотливо, устойчиво к заболеваниям, с большими и вкусными плодами? Или даже что-то "покруче?".

Подкасты Селекционер про квадратные арбузы, гибрид человека с растением и ГМО

Почему с ГМО всё не так однозначно? Можно вывести любое растение, на которое хватит фантазии?

А создать сорняк специально?

Могут ли растения, подобно людям и животным реагировать на внешние раздражители и вести себя разумно?

И о чем, по его мнению, мечтают все современные биологи?

Отвечает профессор генетики и селекции растений Алишер Тураев.

Слушайте подкасты РИА Новости

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova