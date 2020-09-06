Селекционер про квадратные арбузы, гибрид человека с растением и ГМО

Подкасты 08:00 06.09.2020 Получить короткую ссылку 91 0 0
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На что способны современные селекция и генетика? Можно ли создать "идеальное" растение, которое будет неприхотливо, устойчиво к заболеваниям, с большими и вкусными плодами? Или даже что-то "покруче?".
Почему с ГМО всё не так однозначно? Можно вывести любое растение, на которое хватит фантазии?
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Sputnik / Дмитрий Козлов
А создать сорняк специально?
Могут ли растения, подобно людям и животным реагировать на внешние раздражители и вести себя разумно?
И о чем, по его мнению, мечтают все современные биологи?
Отвечает профессор генетики и селекции растений Алишер Тураев.
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