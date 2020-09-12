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Русская Атлантида. Как под водой исчезли десятки сёл и городов

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Строительство гидроэлектростанций в советское время привело к исчезновению городов по всей России. Некоторые затопили полностью или частично, например, Мологу или Калязин, какие-то были перенесены на другие места. Под водой фактически оказалась жизнь целого поколения.

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Русская Атлантида. Как под водой исчезли десятки сёл и городов

Эту трагедию свидетели “большого переселения” и их дети переживают до сих пор.

Архипелаг Земля Франца-Иосифа, архивное фото.
© Sputnik / Илья Тимин
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Известный многим со времен уроков истории град Китеж, по легенде, ушёл под воду добровольно, спасаясь от войска татаро-монголов, но эти города — нет. Люди не хотели покидать обжитые места, саботировали переезд. Перед затоплением деревянные избы раскатывали на брёвна и перевозили, кирпичные постройки ломали на стройматериалы, храмы подрывали динамитом.

Споры о том, сколько людей на самом деле тогда погибло и оправданы ли были материальные жертвы, не прекращаются и сейчас. Журналисты МИА "Россия сегодня" Мария Семёнова и Мариам Кочарян собрали воспоминания, истории и легенды людей из подлежащих затоплению городов.

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