Подкаст "Это надолго". Как заставить ребёнка слушаться?

Ноет, выпрашивает, катается по полу магазина, разбрасывает вещи и не делает уроки. Порой договориться с собственными детьми очень сложно. Как быть, когда любая просьба сделать что-то переходит в многочасовые переговоры с условиями и требованиями?

Подкасты Подкаст «Это надолго». Как заставить ребёнка слушаться?

Как перестать потакать капризам? Почему всё же это происходит и можно ли исправить ситуацию?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" выясняем, что такое послушание и почему на практике всё работает не так, как хочется.

Если ребёнок не делает то, что требуется, велик соблазн пойти на угрозы и даже наказания. Но какая цена такого подхода? В нашем подкасте мы часто говорим, что о методе кнута лучше забыть навсегда.

Как работает дисциплина и реально ли её организовать без попустительства, ругани и ограничений? Какое место здесь занимают привязанность и любовь? Почему система "кнут и пряник" изначально провальная, даже если многие из нас сами на ней выросли?

Об этом Настя и Лина спрашивают коуча, специалиста по семейному тайм-менеджменту, автора проекта "Флаймама" и писательницу Свету Гончарову.

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