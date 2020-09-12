Подкаст «Это надолго». Как заставить ребёнка слушаться?

Как перестать потакать капризам? Почему всё же это происходит и можно ли исправить ситуацию?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" выясняем, что такое послушание и почему на практике всё работает не так, как хочется.
Как работает дисциплина и реально ли её организовать без попустительства, ругани и ограничений? Какое место здесь занимают привязанность и любовь? Почему система "кнут и пряник" изначально провальная, даже если многие из нас сами на ней выросли?
Об этом Настя и Лина спрашивают коуча, специалиста по семейному тайм-менеджменту, автора проекта "Флаймама" и писательницу Свету Гончарову.
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