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Не верю!
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Не верю! Военная помощь Минску, псевдо-медик в эфире, штрафы за багажник

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https://ru.sputnik.md/podkasty/20200913/31623862/Ne-veryu-Voennaya-pomosch-Minsku-psevdo-medik-v-efire-shtrafy-za-bagazhnik.html

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

Подкасты
Не верю! Военная помощь Минску, псевдо-медик в эфире, штрафы за багажник

“Десятки погибших в Минске”: как псевдо-медику удалось обмануть журналистов “Дождя”? Правда ли, что ГИБДД начала штрафовать за багажник на крыше машины? Как реагируют в столичном Департаменте образования на слухи про “дистанционку для школ с 20-го сентября”? И правда ли, что родителям теперь придется платить за дезинфекцию в школах?

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