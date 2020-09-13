Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
Не верю! Военная помощь Минску, псевдо-медик в эфире, штрафы за багажник
“Десятки погибших в Минске”: как псевдо-медику удалось обмануть журналистов “Дождя”? Правда ли, что ГИБДД начала штрафовать за багажник на крыше машины? Как реагируют в столичном Департаменте образования на слухи про “дистанционку для школ с 20-го сентября”? И правда ли, что родителям теперь придется платить за дезинфекцию в школах?
Почему на выборах в Молдове с каждым годом явка становится все ниже, по каким причинам люди не участвуют в голосовании, что говорят соцопросы в преддверии старта электоральной гонки, читайте в обзоре Sputnik.