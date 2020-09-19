Мы все умрем. Идиократия: постепенное отупение населения Земли

Мы все больше полагаемся на гаджеты. Сначала мы перепроверяем на калькуляторе даже простые вычисления, потом Т9 следит за грамотностью нашей речи, и в конце концов Алиса и Сири лучше нас знают наши вкусы и привычки, а Tinder выбирает вторую половинку.