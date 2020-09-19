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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрем. Идиократия: постепенное отупение населения Земли

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Тема:
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Мы все больше полагаемся на гаджеты. Сначала мы перепроверяем на калькуляторе даже простые вычисления, потом Т9 следит за грамотностью нашей речи, и в конце концов Алиса и Сири лучше нас знают наши вкусы и привычки, а Tinder выбирает вторую половинку.

Подкасты
Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 1 (копия)

Что это: экономия нервов и оптимизация работы мозга – или зависимость и выученная беспомощность?

Разобраться в проблеме помогали Илья Мартынов, научный руководитель Центра Развития Мозга, и Кристина Роппельт, спикер ТЕD, директор агентства международного сотрудничества, эксперт по межкультурным коммуникациям.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (409)

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Теги:
смерть, Земля, население


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