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Мы все умрем. Безработица будущего.

Мы все умрем. Переработка космического мусора: трата сил или выгода?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (411)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200920/31718624/my-vse-umrm-pererabotka-kosmicheskogo-musora-trata-sil-ili-vygoda.html

Что такое космический мусор: ядовитая клетка или новые возможности? Подробности - в следующем подкасте.

Подкасты
Мы все умрём. Переработка космического мусора: трата сил или выгода?

Вокруг Земли вращаются тысячи тонн неактивных спутников и их обломков. С одной стороны, это угроза: они могут сбивать рабочие аппараты или падать в атмосферу, отравляя ее остатками топлива (в том числе ядерного). С другой – это техника и ценное вторсырье на миллионы долларов.

© REUTERS / Maxar Technologies
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В чем главная опасность космического мусора, и почему в ближайшее время она значительно вырастет? Кто и как предлагает избавляться от космического мусора, и что сегодня мешает начать этот процесс? Можно ли космический мусор не уничтожать, а перерабатывать и использовать для строительства – на Земле, на орбите, на других планетах?

На эти и другие вопросы отвечает Денис Юшин - инженер, сотрудник ракетно-космической отрасли автор научно-популярного канала Science&Future в Яндекс.Дзене.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (411)

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