Номофобия — страх остаться без смартфона

Номофобия - страх даже ненадолго остаться без мобильного телефона. Что на самом деле стоит за этой фобией?

Подкасты Номофобия — страх остаться без смартфона

Не выпускаете телефон из рук? Берете его везде с собой (даже в туалет)? Постоянно проверяете, не написал ли кто? Скроллите ленту от скуки на совещаниях, в очередях и в метро? Патологически боитесь потерять смартфон, потому что "там вся жизнь"? Если на все или почти все вопросы ответ утвердительный, эпизод обязателен к прослушиванию.

Что на самом деле стоит за этим страхом? Почему и откуда возникают сильная тревога и даже ужас, если смартфона не оказалось рядом? Когда начинается зависимость?

Вместе с психологом, гештальт-терапевтом, известным инстаграм-блогером Марией Бразговской и психотерапевтом, автором и ведущим медиажурнала "Психотерапия в России" Кириллом Шарковым разбираемся, какие ограничения помогут выстроить здоровые отношения с собственным смартфоном.

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