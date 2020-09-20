10:40 20 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.04
  • UAH0.59
Поиск
Страхи

Номофобия — страх остаться без смартфона

Подкасты
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА Новости (411)
44 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200920/31719097/nomofobiya-strakh-ostatsya-bez-smartfona.html

Номофобия - страх даже ненадолго остаться без мобильного телефона. Что на самом деле стоит за этой фобией?

Подкасты
Номофобия — страх остаться без смартфона

Не выпускаете телефон из рук? Берете его везде с собой (даже в туалет)? Постоянно проверяете, не написал ли кто? Скроллите ленту от скуки на совещаниях, в очередях и в метро? Патологически боитесь потерять смартфон, потому что "там вся жизнь"? Если на все или почти все вопросы ответ утвердительный, эпизод обязателен к прослушиванию.

Что на самом деле стоит за этим страхом? Почему и откуда возникают сильная тревога и даже ужас, если смартфона не оказалось рядом? Когда начинается зависимость?

Вместе с психологом, гештальт-терапевтом, известным инстаграм-блогером Марией Бразговской и психотерапевтом, автором и ведущим медиажурнала "Психотерапия в России" Кириллом Шарковым разбираемся, какие ограничения помогут выстроить здоровые отношения с собственным смартфоном.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Подкасты РИА Новости (411)

По теме

Эксперт объяснил, почему смартфон может заряжаться не полностью
Эксперт рассказал, как следят за людьми через приложения в смартфоне
Скрытую камеру можно найти с помощью смартфона: руководство от эксперта


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Работа на высоте
Фото: призвание к небу - как живут и трудятся работники авиации
Улетная профессия: будни молдавских пилотов и стюардесс
Видео: улетная профессия - будни молдавских пилотов и стюардесс
Торговые связи Молдовы.
Коммерческие связи Молдовы: с кем торгуем, что продаем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться