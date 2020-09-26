Мы все умрем. Повсеместное внедрение систем распознавания лиц

Подкасты Мы все умрём. Повсеместное внедрение систем распознавания лиц

Эти системы ошибаются, и их можно взломать. А кроме того, они позволяют следить одновременно за тысячами людей – и это власть, которой очень легко злоупотребить.

Разобраться в этой теме помогал Евгений Бурнаев, кандидат физико-математических наук, руководитель научной группы и доцент Сколтеха.

Мы говорили на похожие темы в предыдущих выпусках – например, про умные города или про искусственный интеллект как угрозу человечеству.

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