11:57 26 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD16.77
  • RUB0.22
  • RON4.01
  • UAH0.59
Поиск
Мы все умрем. Но это не точно.
© Sputnik /

Мы все умрем. Повсеместное внедрение систем распознавания лиц

Подкасты
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА Новости (413)
112 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200926/31718938/my-vse-umrem-povsemestnoe-vnedrenie-sistem-raspoznavaniya-lits.html

Нейросети, которые распознают лица, призваны упростить жизнь: надежный способ подтвердить личность, бесконтактный доступ, возможность быстро найти потерявшихся людей.

Подкасты
Мы все умрём. Повсеместное внедрение систем распознавания лиц

Эти системы ошибаются, и их можно взломать. А кроме того, они позволяют следить одновременно за тысячами людей – и это власть, которой очень легко злоупотребить.

Венский международный аэропорт Вена-Швехат
© Sputnik / Игорь Зарембо
В Вене вводится система распознавания лиц из-за пределов Шенгена

Разобраться в этой теме помогал Евгений Бурнаев, кандидат физико-математических наук, руководитель научной группы и доцент Сколтеха.

Мы говорили на похожие темы в предыдущих выпусках – например, про умные города или про искусственный интеллект как угрозу человечеству.

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Подкасты РИА Новости (413)

По теме

Мы все умрем. Пилотируемые полеты: как не заблудиться в космосе
Мы все умрём. Космическая погода: как Земля мешает Солнцу нас уничтожить
Мы все умрем. Космическое право: кому принадлежат небесные тела?


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Концерт Сергея Галанина и группы Серьга в Кишиневе
Фото: яркие эстрадные концерты, прошедшие в филармонии Кишинева
Хроника кошмара в Национальной филармонии.
Видео - Хроника кошмара в Национальной филармонии
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться