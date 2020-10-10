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"ЯсноПонятно": почему все так зациклены на круглых датах и числах?

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https://ru.sputnik.md/podkasty/20201010/31976441/yasno-ponyatno-pochemu-vse-tak-zatsikleny-na-kruglykh-datakh.html

Почему вокруг круглых чисел и юбилеев всегда какая-то суета? Как реагируют на нули мозг и психика? Зачем человечеству в целом нужно и важно отмечать знаменательные даты?

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"ЯсноПонятно": почему все так зациклены на круглых датах и числах?

По-особенному отмечать свое 30-летие и 75-летний юбилей деда. Волноваться, когда курс евро пробил психологически важную отметку (ровно) в 90 рублей.

Пойти на кинопоказ, посвященный 20-летию выхода фильма "Брат 2". Выбрать для регистрации брака "красивую" дату 20.02.2020. Повсюду — культ круглых чисел и дат, откуда он — разбираемся в сотом эпизоде.

Отмечают выход первой "соточки" Лина, Ваня, Ксюша. Нейрофизиолог, психолог-психотерапевт Марина Королева и психолог Юлия Семенко рассказывают о неявной связи круглых чисел и нашей жизни.

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