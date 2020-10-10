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Подкаст "Это надолго": чем и зачем прививаться от гриппа?

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https://ru.sputnik.md/podkasty/20201010/31979675/eto-nadolgo-chem-i-zachem-privivatsya-ot-grippa.html

С какого возраста можно ставить прививку от гриппа? А малышам, беременным и кормящим тоже можно? Это вообще безопасно?

Подкасты
Подкаст «Это надолго»: чем и зачем прививаться от гриппа?

В чем особенность и отличие вакцин этого сезона друг от друга? Может ли прививка от гриппа защитить от коронавирусов или, наоборот, не делает ли она иммунитет уязвимым для них ? Разбираемся с точки зрения доказательной медицины.

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" коротко и емко разобрали ответы на самые волнующие родителей вопросы — о вакцинации от гриппа в нынешнем сезоне.

Об этом Настя и Лина говорят с педиатром, пульмонологом и сторонницей доказательной медицины Еленой Орловой.

Слушайте подкасты РИА Новости.

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