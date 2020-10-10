Подкаст «Это надолго»: чем и зачем прививаться от гриппа?

В чем особенность и отличие вакцин этого сезона друг от друга? Может ли прививка от гриппа защитить от коронавирусов или, наоборот, не делает ли она иммунитет уязвимым для них ? Разбираемся с точки зрения доказательной медицины.
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" коротко и емко разобрали ответы на самые волнующие родителей вопросы — о вакцинации от гриппа в нынешнем сезоне.
Об этом Настя и Лина говорят с педиатром, пульмонологом и сторонницей доказательной медицины Еленой Орловой.
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