Подкаст "Это надолго": чем и зачем прививаться от гриппа?

С какого возраста можно ставить прививку от гриппа? А малышам, беременным и кормящим тоже можно? Это вообще безопасно?

Подкасты Подкаст «Это надолго»: чем и зачем прививаться от гриппа?

В чем особенность и отличие вакцин этого сезона друг от друга? Может ли прививка от гриппа защитить от коронавирусов или, наоборот, не делает ли она иммунитет уязвимым для них ? Разбираемся с точки зрения доказательной медицины.

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" коротко и емко разобрали ответы на самые волнующие родителей вопросы — о вакцинации от гриппа в нынешнем сезоне.

Об этом Настя и Лина говорят с педиатром, пульмонологом и сторонницей доказательной медицины Еленой Орловой.

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