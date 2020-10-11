Мы все умрем. Частицы сверхвысоких энергий: в космосе, воде и под землей

Предсказать сильнейший солнечный шторм. Выявить секретные комнаты в пирамиде Хеопса. Предупредить ураган или другую погодную аномалию. Это позволяют детекторы космических частиц сверхвысоких энергий.

Подкасты Мы все умрём. Частицы сверхвысоких энергий: в космосе, воде и под землёй

Первый и самый комплексный из них – уникальная научная установка НЕВОД – по сути, залитая доверху водой пятиэтажка. Как это работает?

Разобраться в вопросе помог популяризатор науки, сотрудник Уникальной научной установки НЕВОД Егор Задеба.

Похожие темы содержались в прошлых эпизодах подкастов - например, про космическую погоду и про черные дыры.

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