Мы все умрем. Частицы сверхвысоких энергий: в космосе, воде и под землей

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Предсказать сильнейший солнечный шторм. Выявить секретные комнаты в пирамиде Хеопса. Предупредить ураган или другую погодную аномалию. Это позволяют детекторы космических частиц сверхвысоких энергий.
Первый и самый комплексный из них – уникальная научная установка НЕВОД – по сути, залитая доверху водой пятиэтажка. Как это работает?
Разобраться в вопросе помог популяризатор науки, сотрудник Уникальной научной установки НЕВОД Егор Задеба.
Похожие темы содержались в прошлых эпизодах подкастов - например, про космическую погоду и про черные дыры.
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