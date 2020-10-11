Подкаст "Страхи/Ошибки": как перестать быть безотказным?

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"Выручить" коллегу и выйти в смену вместо него. Отменить отпуск, потому что босс попросил. Сколько можно постоянно всем угождать? Как это прекратить и научиться отказывать?
Дать очередной раз другу в долг (вряд ли вернет). Согласиться из вежливости на встречу со старым знакомым. Опять решать проблемы родственников — "семье надо помогать".
Что нам мешает говорить "нет"? В чем кроются причины безотказности? И почему вместо ожидаемой любви и признания "удобные" люди получают только пренебрежение?
Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семеновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым учимся говорить "нет" без чувства вины и восстанавливаем нарушенные личные границы.
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