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Подкаст "Страхи/Ошибки": как перестать быть безотказным?

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https://ru.sputnik.md/podkasty/20201011/31979901/podkast-strakhioshibki-kak-perestat-byt-bezotkaznym.html

"Выручить" коллегу и выйти в смену вместо него. Отменить отпуск, потому что босс попросил. Сколько можно постоянно всем угождать? Как это прекратить и научиться отказывать?

Подкасты
Подкаст "Страхи/Ошибки": как перестать быть безотказным?

Дать очередной раз другу в долг (вряд ли вернет). Согласиться из вежливости на встречу со старым знакомым. Опять решать проблемы родственников — "семье надо помогать".

Стресс. Иллюстративное фото
© CC0 / Pixabay / hamedmehrnik
Страх завладевает гражданами Молдовы: чего они боятся, объяснила психолог
Что нам мешает говорить "нет"? В чем кроются причины безотказности? И почему вместо ожидаемой любви и признания "удобные" люди получают только пренебрежение?

Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семеновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым учимся говорить "нет" без чувства вины и восстанавливаем нарушенные личные границы.

Слушайте подкасты РИА Новости.

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