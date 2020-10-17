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"Это для снобов и зануд". Зачем разбираться в классической музыке?

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https://ru.sputnik.md/podkasty/20201017/32054054/dlya-snobov-i-zanud-zachem-razbiratsya-v-klassicheskoy-muzyke.html

Про академическую музыку часто говорят, что это "сложно и непонятно, неинтересно и неактуально". Но думают так ровно до тех пор, пока не начнут ее слушать правильно. А как именно — узнаем в эпизоде.

Подкасты
«Это для снобов и зануд». Зачем разбираться в классической музыке?

Культовая британская группа Deep Purple вдохновлялась произведениями Чайковского и Римского-Корсакова. А если бы Бах и хард-рокеры Van Halen работали в одно время, они бы однозначно подружились.

Академическая музыка повсюду: в фильмах, рекламе, заставках на ютубе. Поэтому классика — не что-то далекое и оторванное от нашей действительности, как может показаться.

С чего начать, чтобы разбираться в классике? Как в нее влюбиться и на какие концерты стоит сходить? Для чего музыкантам нужны пенопласт, стекло и мухобойки? Зачем оркестру дирижер и как им стать? Считаются ли классикой современная классическая музыка и саундтреки к фильмам?

Об этом Лина и Ваня говорят с Филиппом Чижевским, приглашенным дирижером Большого театра, художественным руководителем и дирижером ансамбля "Questa Musica".

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