Не верю! Как продают дорогие подделки люксовых брендов

В Instagram продают "настоящий" Hermes. В Пекине можно найти магазины с неотличимыми копиями Chanel за 300 долларов. А в московских шоурумах - сумки с Aliexpress, но в 10 раз дороже.
Почему люди покупают брендовые сумки "с рук"? Как производители люксовых товаров защищают их от подделок? Насколько полезны рекомендации в интернете о том, "как отличить подделку"?
Обсуждаем с аутентификатором (экспертом по проверке брендовых вещей) Юлией Хорберг.
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