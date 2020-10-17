Не верю! Как продают дорогие подделки люксовых брендов

Даже бутики не дают гарантий, что товар не подделка. Как не попасться на фейковый люкс? Ответы можно услышать в следующем подкасте.

Подкасты Не верю! Как продают дорогие подделки люксовых брендов

В Instagram продают "настоящий" Hermes. В Пекине можно найти магазины с неотличимыми копиями Chanel за 300 долларов. А в московских шоурумах - сумки с Aliexpress, но в 10 раз дороже.

Почему люди покупают брендовые сумки "с рук"? Как производители люксовых товаров защищают их от подделок? Насколько полезны рекомендации в интернете о том, "как отличить подделку"?

Обсуждаем с аутентификатором (экспертом по проверке брендовых вещей) Юлией Хорберг.

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