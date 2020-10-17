09:29 17 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.89
  • USD16.98
  • RUB0.22
  • RON4.08
  • UAH0.60
Поиск
Не верю!
© Sputnik

Не верю! Как продают дорогие подделки люксовых брендов

Подкасты
Получить короткую ссылку
90 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20201017/32056545/ne-veryu-kak-prodayut-dorogie-poddelki-lyuksovykh-brendov.html

Даже бутики не дают гарантий, что товар не подделка. Как не попасться на фейковый люкс? Ответы можно услышать в следующем подкасте.

Подкасты
Не верю! Как продают дорогие подделки люксовых брендов

В Instagram продают "настоящий" Hermes. В Пекине можно найти магазины с неотличимыми копиями Chanel за 300 долларов. А в московских шоурумах - сумки с Aliexpress, но в 10 раз дороже. 

Почему люди покупают брендовые сумки "с рук"? Как производители люксовых товаров защищают их от подделок? Насколько полезны рекомендации в интернете о том, "как отличить подделку"? 

Обсуждаем с аутентификатором (экспертом по проверке брендовых вещей) Юлией Хорберг.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Не верю! Снова карантин, конфискуют накопления, аннулировали ЕГЭ
Не верю! Военная помощь Минску, псевдо-медик в эфире, штрафы за багажник
Не верю! “Российский спецназ” в Минске, инсульт Ефремова, атакуют клопы


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Бюллетень для голосования на президентских выборах.
События недели: о самом интересном в Молдове за 7 дней
Снега не будет: Кишинев получил необычный подарок от Москвы.
Снега не будет: Кишинев получил необычный подарок от Москвы
Кищинев 1812-1917 часть 2
Видео: прогулка по "ожившему" старому Кишиневу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться