"Это надолго": что сделать, чтобы дети меньше простужались?

Что нужно знать родителям, чтобы пережить осень с детьми? Как "укрепить" иммунитет дошкольника и почему частые сопли — это нормально?

Подкасты "Это надолго": что сделать, чтобы дети меньше простужались?

Что делать с аденоидами? В чем вред "полезных трав" и растительных препаратов? Спасут ли от частых простуд иммуномодуляторы, увлажнители воздуха, витамин D и закаливание? Разбираем (не)мифы о детском иммунитете.

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" записали инструкцию, в которой рассказываем, как родителям стоически перенести частые простуды детей. Потому что многим знакома ситуация: только выздоровели, пошли в сад и снова что-то подхватили.

Об этом Настя и Лина говорят с педиатром, пульмонологом и сторонницей доказательной медицины Еленой Орловой.

А еще разобрали для вас самые распространенные мифы об анализах, которые назначаются детям.

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