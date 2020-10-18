Подкаст - страх публичных выступлений

Люди, которые привыкли выступать на сцене, признаются, что выступления приносят им удовольствие, им нравится обмениваться энергией с аудиторией и быть в центре внимания. Они часто испытывают эйфорию. Но... только после того как преодолели страх первого шага на сцену. Да-да.
Выступать боятся практически все и всегда. Главное – овладеть правильной техникой и поймать мотивацию.
Вместе с бизнесменом и ведущим тренингов, на которые приходят тысячи людей одновременно, Александром Белгороковым, клиническим психологом и психотерапевтом Дарьей Бондаренко и носителем страха – менеджером проектов Евгением Абрамовым – разбираемся, как помочь себе и преодолеть глоссофобию, которая мешает строить карьеру и даже личную жизнь.
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