"Страхи/Ошибки". Что лучше: работать на себя или по найму?

Работать на кого-то плохо, это рабство, а вот открыть свое дело — правильно и хорошо. Предпринимательство — иллюзорная свобода. Или же нет?

Подкасты «Страхи/Ошибки». Что лучше: работать на себя или по найму?

Все не так красиво, как кажется, и к тому же это не для всех.

Кому пора в бизнес, а кому — лучше оставаться в найме? Как наконец решиться на перемены? И всегда ли хобби надо превращать в бизнес?

В чем плюсы и минусы обоих подходов? Кому будет легче на старте и какими качествами должен обладать предприниматель?

Как побороть страх неизвестности? Что не так с советом: "преврати хобби в работу, и ты больше никогда не будешь работать"?

Вместе с практикующим карьерным консультантом, блогером Натальей Токарской и клиническим психологом Григорием Мисютиным собрали в одном месте рекомендации всем, кто хоть раз задумывался о своем деле.

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