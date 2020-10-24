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"Страхи/Ошибки". Что лучше: работать на себя или по найму?

Подкасты
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Тема:
Подкасты РИА Новости (427)
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https://ru.sputnik.md/podkasty/20201024/32138783/strakhi-oshibki-chto-luchshe-rabotat-na-sebya-ili-po-naymu.html

Работать на кого-то плохо, это рабство, а вот открыть свое дело — правильно и хорошо. Предпринимательство — иллюзорная свобода. Или же нет?

Подкасты
«Страхи/Ошибки». Что лучше: работать на себя или по найму?

Все не так красиво, как кажется, и к тому же это не для всех.

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Кому пора в бизнес, а кому — лучше оставаться в найме? Как наконец решиться на перемены? И всегда ли хобби надо превращать в бизнес?

В чем плюсы и минусы обоих подходов? Кому будет легче на старте и какими качествами должен обладать предприниматель?

Как побороть страх неизвестности? Что не так с советом: "преврати хобби в работу, и ты больше никогда не будешь работать"?

Вместе с практикующим карьерным консультантом, блогером Натальей Токарской и клиническим психологом Григорием Мисютиным собрали в одном месте рекомендации всем, кто хоть раз задумывался о своем деле.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (427)

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