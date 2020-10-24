«Страхи/Ошибки». Что лучше: работать на себя или по найму?

Все не так красиво, как кажется, и к тому же это не для всех.
Кому пора в бизнес, а кому — лучше оставаться в найме? Как наконец решиться на перемены? И всегда ли хобби надо превращать в бизнес?
В чем плюсы и минусы обоих подходов? Кому будет легче на старте и какими качествами должен обладать предприниматель?
Как побороть страх неизвестности? Что не так с советом: "преврати хобби в работу, и ты больше никогда не будешь работать"?
Вместе с практикующим карьерным консультантом, блогером Натальей Токарской и клиническим психологом Григорием Мисютиным собрали в одном месте рекомендации всем, кто хоть раз задумывался о своем деле.
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