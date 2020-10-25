Подкаст "Это надолго": это нормально, если не нравится играть с ребенком?

Катать машинки, раскладывать посудку в воображаемом кафе, стать пассажиром поезда из стульев. Круто (нет)!
Вроде бы совместная игра должна укреплять отношения родителя и ребенка, но включаться в это нет ни желания, ни сил, да еще и скучно.
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, какими бывают игры и как найти занятие, которое принесет удовольствие всем участникам процесса.
Как из всего множества игр выбрать те, что подойдут именно вашему ребенку? Разрешать ли игры, где умирают, захватывают в заложники и стреляют? Родитель ― обязательный участник игрового процесса или все-таки нет?
Об этом Настя и Лина спрашивают детского психолога, игрового терапевта, отца троих детей Александра Покрышкина.
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