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Подкаст "Это надолго": это нормально, если не нравится играть с ребенком?

Подкасты
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Тема:
Подкасты РИА Новости (430)
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Sputnik Молдова
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Надо ли себя заставлять играть с собственными детьми и как проводить с ними время, если не любишь играть?

Подкасты
Подкаст "Это надолго": это нормально, если не нравится играть с ребёнком?

Катать машинки, раскладывать посудку в воображаемом кафе, стать пассажиром поезда из стульев. Круто (нет)!

Вроде бы совместная игра должна укреплять отношения родителя и ребенка, но включаться в это нет ни желания, ни сил, да еще и скучно.

Игровое приложение Pokemon Go от компании Nintendo
© Sputnik / Максим Богодвид
Молдова игровая: пять ответов покемонам и прочим "телепузикам"

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, какими бывают игры и как найти занятие, которое принесет удовольствие всем участникам процесса.

Как из всего множества игр выбрать те, что подойдут именно вашему ребенку? Разрешать ли игры, где умирают, захватывают в заложники и стреляют? Родитель ― обязательный участник игрового процесса или все-таки нет?

Об этом Настя и Лина спрашивают детского психолога, игрового терапевта, отца троих детей Александра Покрышкина.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (430)

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