Подкаст "Это надолго": это нормально, если не нравится играть с ребенком?

Надо ли себя заставлять играть с собственными детьми и как проводить с ними время, если не любишь играть?

Подкасты Подкаст "Это надолго": это нормально, если не нравится играть с ребёнком?

Катать машинки, раскладывать посудку в воображаемом кафе, стать пассажиром поезда из стульев. Круто (нет)!

Вроде бы совместная игра должна укреплять отношения родителя и ребенка, но включаться в это нет ни желания, ни сил, да еще и скучно.

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, какими бывают игры и как найти занятие, которое принесет удовольствие всем участникам процесса.

Как из всего множества игр выбрать те, что подойдут именно вашему ребенку? Разрешать ли игры, где умирают, захватывают в заложники и стреляют? Родитель ― обязательный участник игрового процесса или все-таки нет?

Об этом Настя и Лина спрашивают детского психолога, игрового терапевта, отца троих детей Александра Покрышкина.

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