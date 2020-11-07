Как правильно делать и принимать комплименты?

Как аккуратно высказать критику, если с внешностью человека что-то не так? Как принимать комплименты без обесценивания себя и нужно ли их делать в ответ?
Вместе с клиническим психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом Григорием Мисютиным и кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко разбираемся, что можно узнать о себе, проанализировав собственную реакцию на комплименты.
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