Как правильно делать и принимать комплименты?

Что такое комплимент: откровенная лесть, социальное поглаживание или отличный способ установить контакт? Как сейчас, когда новая этика только формируется, сделать комплимент и никого не обидеть?

Подкасты Подкаст "Страхи/Ошибки": как правильно делать и принимать комплименты?

Как аккуратно высказать критику, если с внешностью человека что-то не так? Как принимать комплименты без обесценивания себя и нужно ли их делать в ответ?

Вместе с клиническим психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом Григорием Мисютиным и кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко разбираемся, что можно узнать о себе, проанализировав собственную реакцию на комплименты.

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