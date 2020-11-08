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"Повернуты на оценках": что не так с отметками в школе?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (434)
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https://ru.sputnik.md/podkasty/20201108/32360157/povernuty-na-otsenkakh-chto-ne-tak-s-otmetkami-v-shkole.html

Пять и четыре — это хорошо, а тройка и двойка — плохо. Компромиссов нет. Действительно ли для обучения так важны оценки?

Подкасты
"Повёрнуты на оценках": что не так с отметками в школе?

Почему в передовых школах все чаще отказываются от пятибалльной шкалы? Что делать родителям, если их школа думает только о рейтингах успеваемости? И как жить детям, которые в гонке за высокими баллами обречены стать невротиками?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как оценки влияют на всех участников образовательного процесса — детей, родителей и учителей, и можно ли добиться баланса, чтобы каждый был доволен.

В какой-то момент пятибалльная шкала сократилась до трехбалльной — двойки и единицы в школах почти не ставят. Могут ли тогда такие отметки объективно оценивать знания учеников, и какая система оценки полезнее для детской психики и обучения в целом?

Об этом Настя и Лина спрашивают клинического психолога, когнитивно-поведенческого терапевта Григория Мисютина.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (434)

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Теги:
школьные оценки, оценки


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