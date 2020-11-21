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Страхи.

"Страхи/Ошибки": как постоять за себя в групповом чате и не пожалеть

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Тема:
Подкасты РИА Новости (436)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20201121/32582228/kak-postoyat-za-sebya-v-gruppovom-chate-i-ne-pozhalet.html

В реанимации волгоградской больницы умер отец-одиночка, избитый из-за перепалки в родительском чате, как такое могло произойти?

Подкасты
"Страхи/Ошибки": как постоять за себя в групповом чате и не пожалеть

Почему чаты переполнены токсичностью и злобой? Как отстоять своё мнение в диалоге и не оказаться жертвой?

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© Sputnik / Виталий Тимкив
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Кто ответственен, в том числе юридически, за то, что происходит в "виртуальных пространсвах общения"? Как пойти против большинства и высказать свою непопулярную точку зрения? Что делать с провокатором, который намеренно разжигает конфликты и сталкивает участников диалога друг с другом?

Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семеновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, как выжить в групповых чатах и можно ли отказаться от присутствия в них совсем.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (436)

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Теги:
нарушение, запреты, правила


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