"Страхи/Ошибки": как постоять за себя в групповом чате и не пожалеть

В реанимации волгоградской больницы умер отец-одиночка, избитый из-за перепалки в родительском чате, как такое могло произойти?

Подкасты "Страхи/Ошибки": как постоять за себя в групповом чате и не пожалеть

Почему чаты переполнены токсичностью и злобой? Как отстоять своё мнение в диалоге и не оказаться жертвой?

Кто ответственен, в том числе юридически, за то, что происходит в "виртуальных пространсвах общения"? Как пойти против большинства и высказать свою непопулярную точку зрения? Что делать с провокатором, который намеренно разжигает конфликты и сталкивает участников диалога друг с другом?

Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семеновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, как выжить в групповых чатах и можно ли отказаться от присутствия в них совсем.

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