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Кровь, трупы и прочие "жизнеутверждающие" вещи. Зачем смотреть ужасы?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (436)
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Sputnik Молдова
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Призраки, экзорцисты, демоны, потусторонний мир и серийные убийцы... Это нормально — любить хорроры? Казалось бы, в 21 веке уже мало чем можно напугать, но почему кинотеатры продолжают показывать ужасы, студии — выпускать, а режиссеры экспериментировать и снимать?

Подкасты
Кровь, трупы и прочие "жизнеутверждающие" вещи. Зачем смотреть ужасы?

Как пандемия изменит жанр и не увидим ли мы скоро на экране свою нынешнюю жизнь?

Кровавая сцена
© CC BY 2.0 / Lwp Kommunikáció / Elárulva
Уроженка Приднестровья снялась в эротическом фильме-хорроре

Какие (первобытные) страхи испытывает человек во время просмотра всех частей "Пилы" и "Кошмара на улице Вязов"? Что такое "интеллектуальные хорроры" и какие социальные проблемы они могут поднимать?

Как режиссерам и сценаристам удается из года в год нас пугать? Есть ли разница между хоррором и триллером? И почему романтическое свидание в кинотеатре на фильме ужасов обречено на успех?

Рассказывает кинокритик Игорь Игрицкий, психолог Вероника Золотова объясняет, чем хорроры могут быть полезны. А Ваня, Игорь и Лина советуют свои любимые фильмы ужасов.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (436)

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Теги:
просмотр, фильмы, ужасы


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