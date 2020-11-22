Мы все умрем. IT в биологии: как компьютеры учат нас редактировать гены

Что нового мы узнали о строении ДНК и развитии клетки благодаря компьютерам?
Как будут работать ученые и врачи будущего, обладая доступом к огромным базам данных со всеми похожими кейсами?
Разобраться в теме помог профессор, доктор биологических наук, директор Центра наук о жизни Сколтеха, вице-президент по биомедицинским исследованиям Михаил Гельфанд.
Мы говорили на похожие темы - например, про лечение рака с помощью редактирования генов или про искусственно созданные микроорганизмы.
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