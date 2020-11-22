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Не верю.
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Не верю! Эффект Манделы: почему сотни людей помнят то, чего не было?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (438)
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https://ru.sputnik.md/podkasty/20201122/32583600/effekt-mandely-pochemu-sotni-lyudey-pomnyat-to-chego-ne-bylo.html

Эффект Манделы - странное явление в психологии, когда многие люди помнят что-то, произошедшее на самом деле, одинаково неправильно.

Подкасты
Не верю! Эффект Манделы: почему сотни людей помнят то, чего не было?

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Разбирались вместе с Ольгой Марченко, кандидатом психологических наук, старшим научным сотрудником центра профориентации и довузовского образования "ПРО-PSY", доцентом кафедры психологии в Московском государственном психолого-педагогическом университете.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (438)

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Теги:
люди, память


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