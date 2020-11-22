Не верю! Эффект Манделы: почему сотни людей помнят то, чего не было?

От цитаты из мультика детства до важного политического решения - на что распространяется коллективная ложная память?
Как образуются такие фальшивые воспоминания? Кто и как этим пользуется?
Разбирались вместе с Ольгой Марченко, кандидатом психологических наук, старшим научным сотрудником центра профориентации и довузовского образования "ПРО-PSY", доцентом кафедры психологии в Московском государственном психолого-педагогическом университете.
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