Не верю! Эффект Манделы: почему сотни людей помнят то, чего не было?

Эффект Манделы - странное явление в психологии, когда многие люди помнят что-то, произошедшее на самом деле, одинаково неправильно.

Подкасты Не верю! Эффект Манделы: почему сотни людей помнят то, чего не было?

От цитаты из мультика детства до важного политического решения - на что распространяется коллективная ложная память?

Как образуются такие фальшивые воспоминания? Кто и как этим пользуется?

Разбирались вместе с Ольгой Марченко, кандидатом психологических наук, старшим научным сотрудником центра профориентации и довузовского образования "ПРО-PSY", доцентом кафедры психологии в Московском государственном психолого-педагогическом университете.

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